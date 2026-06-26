Inferno in ehemaligem Holzbetrieb: Flammen schlagen auf Wohnhaus über, 25 Menschen evakuiert

Gaggenau - Großeinsatz in Baden-Württemberg ! Am Donnerstagabend geriet ein Haus im Gaggenauer Ortsteil Michelbach (Landkreis Rastatt) in Vollbrand.

25 Anwohner mussten auch aus umliegenden Häusern evakuiert werden. © Henry Mungenast / EinsatzReport24

Gegen 20.10 wurde der Polizei ein Feuer in einem ehemaligen holzverarbeitenden Betrieb mit angrenzendem Wohnhaus im Heilweg gemeldet.

25 Anwohner mussten evakuiert werden und fanden Zuflucht in der örtlichen Wiesentalhalle.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei wurde niemand verletzt.

Die Feuerwehr war bis in die Nacht mit dem Bekämpfen der Flammen im Einsatz.

Die Ortsdurchfahrt musste für die Löscharbeiten gesperrt werden.