Flammen breiten sich über Fassade aus: Hoher Schaden nach Brand in Wernigerode

Wernigerode - Am Sonntagabend ist in Wernigerode ( Landkreis Harz ) der Balkon eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Die Flammen breiteten sich anschließend über die Fassade bis zum Dachstuhl aus.

Das Feuer breitete sich vom Balkon über die Fassade auf das Dach aus. © Polizeirevier Harz

Nach Angaben des Polizeireviers Harz wurde der Brand gegen 18.45 Uhr in der Straße Kreuzberg gemeldet.

Als die ersten Polizeikräfte am Brandort eintrafen, hatten sich bereits rund 20 Schaulustige in dem Bereich versammelt. Sie wurden sofort in Richtung Pulvergarten verwiesen.

Wenig später rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot an. Insgesamt 68 Einsatzkräfte der Feuerwehren Wernigerode, Ilsenburg, Blankenburg, Minsleben, Benzingerode und Darlingerode kämpften gegen die Flammen.

Alle Bewohner des Hauses blieben unverletzt. In ihre Wohnungen konnten sie zunächst jedoch nicht zurückkehren.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 120.000 Euro geschätzt.