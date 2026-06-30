Schweine in Gefahr? Großbrand vernichtet Scheune: Halbe Million Euro Schaden

Brodersby-Goltoft - Eine dichte Rauchsäule stieg in den Himmel: Am Montagabend ist im Landkreis Schleswig-Flensburg gegen 22.30 Uhr ein Brand in einer Scheune ausgebrochen.

Am Montagabend ist in Brodersby-Goltoft ein Brand in einer Scheune ausgebrochen. © nordpresse/Sebastian Iwersen

Nach Angaben der Polizei ist die Ursache für das Feuer auf einem Bauernhof in Brodersby-Goltoft (Schleswig-Holstein) bislang noch unklar. Zum Zeitpunkt des Brandes sollen sich noch Heu, Holz und landwirtschaftliche Fahrzeuge in der Scheune befunden haben.

Nach Angaben eines Reporters vor Ort spitzte sich die Situation zu, als das Feuer auf einen angrenzenden Schweinestall überzugreifen drohte. So sei der Stallbereich bereits stark verraucht gewesen.

Die Löscharbeiten dauerten schließlich bis in die Nacht an. Personen oder Tiere wurden bei dem Vorfall jedoch nicht verletzt. Lediglich eine Einsatzkraft der Feuerwehr musste vorsorglich in einem Rettungswagen behandelt werden, nachdem diese Benzin ins Auge bekommen hatte, so der Reporter weiter.