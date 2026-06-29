Flammen schlagen aus dem Dach: Nachbarn retten Ehepaar aus Reihenhaus

Remscheid – Großeinsatz für die Feuerwehr am Montagvormittag: In einem Reihenhaus in Remscheid ist gegen 11.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Dank aufmerksamer Nachbarn konnten die Bewohner das Haus rechtzeitig verlassen.

Die Feuerwehr brachte den Dachstuhlbrand unter Kontrolle und verhinderte Schlimmeres. © Florian Schmidt

Laut Feuerwehr war das Dach des Hauses in Brand geraten. Die Nachbarn hatten zuvor den Rauch bemerkt und sofort den Notruf gewählt.

Danach liefen sie zu dem betroffenen Haus und halfen einem älteren Ehepaar, das Gebäude sicher zu verlassen.

Die Einsatzkräfte konnten sich somit direkt auf die Löscharbeiten konzentrieren. Eine Solaranlage machte die Aktion jedoch kniffliger als zunächst gedacht.

Sie machte es den Feuerwehrleuten schwer, an den Brandherd auf der Rückseite des Hauses zu gelangen. Dennoch konnte ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden

Wohnhäuser verhindert werden.