Enkel rettet sich auf Balkon, Oma noch im Flammenhaus: Zwei Verletzte bei Zimmerbrand

Gangelt - Bei einem Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus in Gangelt südwestlich von Heinsberg am Samstagmittag sind zwei Menschen leicht verletzt worden.

Die Freiwillige Feuerwehr Gangelt rückte mit etwa 60 Einsatzkräften zu dem Einfamilienhaus nach Birgden. © Freiwillige Feuerwehr Gangelt / Oliver Thelen

Die 82-jährige Bewohnerin und ihr elf Jahre alter Enkel wurden per Hubschrauber und Rettungswagen mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Demnach seien die Einsatzkräfte gegen 13.45 Uhr zu dem Einfamilienhaus im Ortsteil Birgden gerufen worden, nachdem eine starke Rauchentwicklung gemeldet hatten. Darüber hinaus gaben die mehrere Zeugen an, dass sich ein Kind auf den Balkon des Hauses gerettet hatte, sich eine ältere Dame aber noch in dem Brandobjekt befinden sollte.

Die Feuerwehr eilte daraufhin umgehend zu dem Gebäude, das sich in einer Sackgasse befindet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten Anwohner das Kind bereits vom Balkon gerettet. Da sich die Seniorin aber weiterhin in dem Haus aufhielt, wurden mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz ins Innere geschickt. Dort konnten sie die 82-Jährige schnell finden und dem Rettungsdienst übergeben.

Zudem lokalisierten die Einsatzkräfte den Brandherd an einer Küchenzeile im Kellerbereich. Auslöser war ersten Erkenntnissen zufolge ein Fritteuse.