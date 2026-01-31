Feuerwehreinsatz: Mercedes brennt komplett aus

Brand-Erbisdorf - Am Samstag ist im Brand-Erbisdorfer Ortsteil Langenau (Landkreis Mittelsachsen) ein Mercedes komplett ausgebrannt.

Der Mercedes brannte komplett aus. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. © Marcel Schlenkrich

Die C-Klasse war am Morgen aus bislang unbekannten Gründen in Brand geraten. Als die Feuerwehren aus Langenau und Oberreichenbach an der Oberreichenbach Straße gegen 9 Uhr eintrafen, stand das Fahrzeug schon in Vollbrand.

Die Kameraden konnten das Feuer schnell löschen, es entstand trotzdem Totalschaden, der laut Polizei nach aktuellen Schätzungen bei etwa 10.000 Euro liegt.

Verletzte gab es nicht.