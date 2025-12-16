Brand in Tiefgarage löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

Mainz - Ein Auto stand im Vollbrand, dichter Rauch stieg auf: Insgesamt zehn Fahrzeuge und rund 30 Kräfte der Mainzer Feuerwehr rücken in den Stadtteil Gonsenheim aus!

Alarm in Mainz-Gonsenheim: Ein Auto brannte lichterloh, von dem Wagen blieb nur ein verkohltes Wrack übrig. © 5VISION.NEWS

Das Feuer brach am Dienstag um die Mittagszeit aus noch unbekannter Ursache in einer Tiefgarage in der Isaac-Fulda-Allee aus, wie die Feuerwehr Mainz mitteilte.

Als erste Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand der Wagen bereits lichterloh in Flammen. Das Auto war nicht mehr zu retten. Es gelang den Feuerwehrleuten aber, den Brand zügig unter Kontrolle zu bringen und zu löschen.

Zwei weitere in der Tiefgarage abgestellte Wagen wurden durch das Feuer beschädigt. Zudem kam es "zu einer erheblichen Rauchentwicklung, die sich sowohl in der Tiefgarage als auch in angrenzenden Bereichen eines darüberliegenden Bürogebäudes ausbreitete", wie ein Sprecher erklärte.

"Personen wurden nach aktuellem Kenntnisstand nicht verletzt", hieß es weiter. Das Wrack des ausgebrannten Autos sowie die beiden beschädigten Wagen wurden von einem Abschleppunternehmen aus der Tiefgarage geborgen.