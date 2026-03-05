Grill-Abend endet mit Brand: Rauchsäule weithin sichtbar

Langen - Einige Bäume sowie ein Sperrmüll-Haufen brannten lichterloh: Im südosthessischen Langen kam es am Mittwochabend zu einem Brand, die Rauchsäule war von Weitem zu sehen!

Brand am Mittwochabend in Langen: Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. © 5VISION.NEWS

Gegen 20.10 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in die Frankfurter Straße aus, wie das Polizeipräsidium Südosthessen am Donnerstagmorgen mitteilte.

"Vor Ort fanden sie brennende Möbelstücke, die als Sperrmüll gelagert waren, sowie mehrere Bäume, die in Flammen standen", erklärte ein Sprecher. Demnach konnten die Feuerwehrleute den Brand zügig löschen.

Die Polizei traf vor Ort auf drei Jugendliche, diese stehen im Verdacht, für das Feuer verantwortlich zu sein.

Sie "gaben an, sie hätten ursprünglich grillen wollen", hieß es weiter. "Warum sich das Feuer jedoch so schnell ausbreitete, ist noch unklar."