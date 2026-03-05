Grill-Abend endet mit Brand: Rauchsäule weithin sichtbar

Drei Jugendliche wollten am Mittwochabend im südosthessischen Langen grillen, dabei kam es zu einem Brand: Die Rauchsäule war weithin sichtbar!

Von Florian Gürtler

Langen - Einige Bäume sowie ein Sperrmüll-Haufen brannten lichterloh: Im südosthessischen Langen kam es am Mittwochabend zu einem Brand, die Rauchsäule war von Weitem zu sehen!

Brand am Mittwochabend in Langen: Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen.
Brand am Mittwochabend in Langen: Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen.  © 5VISION.NEWS

Gegen 20.10 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in die Frankfurter Straße aus, wie das Polizeipräsidium Südosthessen am Donnerstagmorgen mitteilte.

"Vor Ort fanden sie brennende Möbelstücke, die als Sperrmüll gelagert waren, sowie mehrere Bäume, die in Flammen standen", erklärte ein Sprecher. Demnach konnten die Feuerwehrleute den Brand zügig löschen.

Die Polizei traf vor Ort auf drei Jugendliche, diese stehen im Verdacht, für das Feuer verantwortlich zu sein.

Tunnel-Feuer auf der A81: Drei Menschen verletzt, Fahrbahn teilweise wieder frei
Feuerwehreinsätze Tunnel-Feuer auf der A81: Drei Menschen verletzt, Fahrbahn teilweise wieder frei

Sie "gaben an, sie hätten ursprünglich grillen wollen", hieß es weiter. "Warum sich das Feuer jedoch so schnell ausbreitete, ist noch unklar."

Die Brandursache ist noch unklar, doch drei Jugendliche stehen im Verdacht, für das Feuer verantwortlich zu sein.
Die Brandursache ist noch unklar, doch drei Jugendliche stehen im Verdacht, für das Feuer verantwortlich zu sein.  © 5VISION.NEWS

Die drei Teenager wurden vorsorglich von Sanitätern in einem Rettungswagen untersucht, sie waren alle unverletzt. Die Ermittlungen zu dem Brand in Langen dauern an.

Titelfoto: 5VISION.NEWS

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: