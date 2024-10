Kommissar verhindert Großbrand: Dabei wollte er nur mit der Familie Eis essen

Pirna - Schneller da als gerufen: Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Brand in Pirnas berühmter Kaffeerösterei "Ernst Schmole Nachfolger". Genau in diesem Augenblick kam Polizeikommissar Paul Hoppe (36) vorbei und verhinderte wohl Schlimmeres.

Dichter Rauch quoll am Nachmittag aus dem Traditionsbetrieb © Daniel Förster

"Da bekommt man einen ganz schönen Schrecken", sagt Rösterei-Chef Tino Wunderlich (38). "Ich stand ungefähr einen Meter weg, als das Feuer plötzlich ausbrach."

Ein Aluminiumrohr zwischen Röstmaschine und Schornstein hatte Feuer gefangen, schnell bildete sich dichter Rauch: "Da sieht man nichts mehr."

Doch der Qualm zog in auch in die Straße - dort war gerade der Kommissar mit seiner Familie auf dem Weg zum Eisessen. "Auf einmal gab es so etwas wie eine Verpuffung", so der Beamte.

"Es war plötzlich richtig hell in dem Laden, offenes Feuer zu sehen."

Sofort stürmte er in den Laden, löschte zusammen mit Wunderlich die Flammen, seine Frau alarmierte die Feuerwehr.