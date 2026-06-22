Küche abgefackelt: Rauchschwaden ziehen über Freital

Freital - Am Montagabend ist eine Küche in Freital in Flammen aufgegangen.

An der Poisentalstraße/Ecke Körnerstraße ist am Montagabend eine Küche in einem Mehrfamilienhaus in Brand geraten. © Roland Halkasch

Seit circa 17.20 Uhr steigen Rauchschwaden aus einem Mehrfamilienhaus an der Poisentalstraße/Ecke Körnerstraße auf, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 erklärte.

Dort war aus bisher ungeklärter Ursache in einer Wohnung in der zweiten Etage in der Küche ein Brand ausgebrochen.

Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand.

Im Zuge des noch laufenden Feuerwehreinsatzes wurde die Poisentalstraße in Richtung Schweinsdorf voll gesperrt.