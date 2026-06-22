Großeinsatz in Wohngebiet: Dachstuhl fackelt komplett ab, Bewohner muss ins Krankenhaus
Solingen - In einem Wohngebiet hat die Feuerwehr am Sonntagabend bei einem Großbrand stundenlang gegen die Flammen in einem Dachstuhl gekämpft.
Offiziellen Informationen zufolge sei die Feuerwehr gegen 20.12 Uhr über die Flammenhölle in der Tannenstraße informiert worden.
Demnach habe schon beim Eintreffen der Rettungskräfte der betroffene Dachstuhl lichterloh gebrannt.
Innerhalb weniger Sekunden machten sich die Einsatzkräfte ins Innere des betroffenen Hauses, um ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern.
Kurz darauf konnte schließlich Entwarnung gegeben werden, ein Hausbewohner verletzte sich bei dem Einsatz leicht und musste ins Krankenhaus.
Sowohl Wohnungen des betroffenen Gebäudes als auch Nachbargebäude konnten jedoch vor dem Inferno geschützt werden.
Aufgrund der extremen Temperaturen musste ein Feuerwehrmann nach dem Einsatz mit Kreislaufproblemen behandelt werden.
Titelfoto: Gianni Gattus/Blaulicht Aktuell Solingen