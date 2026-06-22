Großeinsatz in Wohngebiet: Dachstuhl fackelt komplett ab, Bewohner muss ins Krankenhaus

Solingen - In einem Wohngebiet hat die Feuerwehr am Sonntagabend bei einem Großbrand stundenlang gegen die Flammen in einem Dachstuhl gekämpft.

Der Dachstuhlbrand konnte am Sonntagabend mit vereinten Kräften der Feuerwehr gelöscht werden. © Gianni Gattus/Blaulicht Aktuell Solingen

Offiziellen Informationen zufolge sei die Feuerwehr gegen 20.12 Uhr über die Flammenhölle in der Tannenstraße informiert worden.

Demnach habe schon beim Eintreffen der Rettungskräfte der betroffene Dachstuhl lichterloh gebrannt.

Innerhalb weniger Sekunden machten sich die Einsatzkräfte ins Innere des betroffenen Hauses, um ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern.

Kurz darauf konnte schließlich Entwarnung gegeben werden, ein Hausbewohner verletzte sich bei dem Einsatz leicht und musste ins Krankenhaus.