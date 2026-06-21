Bewohner will Wespen mit Feuer bekämpfen: Plötzlich brennt der Dachstuhl

Pirna - Leichtsinniges Handeln löst Einsatz in Pirna-Copitz aus! Am Samstagabend ist die Feuerwehr auf den Söbrigener Weg alarmiert worden.

Die Pirnaer Feuerwehr musste am Samstagabend einen Dachstuhlbrand bekämpfen. © Marko Förster

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, wollte ein Mann in seinem Haus ein Wespennest mit offener Flamme bekämpfen. Dies habe zu einem Dachstuhlbrand geführt.

Einem Foto-Reporter zufolge war bei Eintreffen der Kräfte bereits eine Rauchentwicklung zu sehen. Anwohner hätten versucht, die Flammen selbst unter Kontrolle zu bringen.

Mit einer Drehleiter seien die Kameraden zum Dach hinaufgefahren und hätten einen Teil der Ziegel sowie darunterliegende Dämmstoffe entfernt, um die Löschmaßnahmen durchführen zu können.

Nach rund einer Stunde sei der Einsatz beendet gewesen, der entstandene Schaden noch unklar. "Verletzte gab es nicht", so ein Polizei-Sprecher. Man ermittele gegen den Verursacher wegen fahrlässiger Brandstiftung.