Küchenbrand in Pirna: Feuerwehr rückt mit Drehleiter an
Pirna - Feueralarm am frühen Sonntagmorgen in der Pirnaer Südvorstadt.
Gegen 7.30 Uhr brannte es in einer Küche im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Lucas-Cranach-Straße.
Die Hauptfeuerwache Pirna teilte auf TAG24-Anfrage mit, dass zwei Bewohner das Gebäude eigenständig verlassen konnten.
Ob es Verletzte gibt, ist derzeit noch unklar. Zur Brandursache konnten ebenso noch keine Angaben gemacht werden.
Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen aus. Auch eine Drehleiter kam für die Löscharbeiten zum Einsatz.
Titelfoto: Marko Förster