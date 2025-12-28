 4.038

Küchenbrand in Pirna: Feuerwehr rückt mit Drehleiter an

Am Sonntagmorgen brannte es in einer Küche in einem Mehrfamilienhaus in der Lucas-Cranach-Straße in Pirna.

Von Marcus Scholz

Pirna - Feueralarm am frühen Sonntagmorgen in der Pirnaer Südvorstadt.

Die Feuerwehr setzte eine Drehleiter ein, um die Flammen zu bekämpfen.
Die Feuerwehr setzte eine Drehleiter ein, um die Flammen zu bekämpfen.  © Marko Förster

Gegen 7.30 Uhr brannte es in einer Küche im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Lucas-Cranach-Straße.

Die Hauptfeuerwache Pirna teilte auf TAG24-Anfrage mit, dass zwei Bewohner das Gebäude eigenständig verlassen konnten.

Rauch quoll aus der Wohnung im ersten Obergeschoss.
Rauch quoll aus der Wohnung im ersten Obergeschoss.  © Marko Förster

Ob es Verletzte gibt, ist derzeit noch unklar. Zur Brandursache konnten ebenso noch keine Angaben gemacht werden.

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen aus. Auch eine Drehleiter kam für die Löscharbeiten zum Einsatz.

Titelfoto: Marko Förster

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: