Küchenbrand in Pirna: Feuerwehr rückt mit Drehleiter an

Pirna - Feueralarm am frühen Sonntagmorgen in der Pirnaer Südvorstadt.

Die Feuerwehr setzte eine Drehleiter ein, um die Flammen zu bekämpfen. © Marko Förster

Gegen 7.30 Uhr brannte es in einer Küche im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Lucas-Cranach-Straße.

Die Hauptfeuerwache Pirna teilte auf TAG24-Anfrage mit, dass zwei Bewohner das Gebäude eigenständig verlassen konnten.