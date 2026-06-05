Plötzlich Rauch und Feuer: Quad wird auf der B244 komplett zerstört

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Der Fahrer eines Quad konnte sich am Freitag auf der B244 bei Dardesheim noch rechtzeitig retten. Sein Gefährt fing Feuer und brannte vollständig nieder.

Von Robert Lilge

Dardesheim - Ein Quad ist am Freitagmorgen auf der B244 bei Dardesheim (Landkreis Harz) in Brand geraten und vollständig ausgebrannt.

Das Quad konnte nicht mehr gerettet werden und brannte vollständig nieder.
Das Quad konnte nicht mehr gerettet werden und brannte vollständig nieder.  © Polizeirevier Harz

Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, bemerkte ein 45 Jahre alter Mann aus Aspenstedt während der Fahrt Rauch und Flammen im Motorbereich seines Quads.

Der Fahrer reagierte geistesgegenwärtig, stellte sein Gefährt auf einem gemeinsamen Fuß- und Radweg ab und alarmierte anschließend die Feuerwehr.

Trotz der schnellen Reaktion der Einsatzkräfte breitete sich das Feuer auf das gesamte Geländefahrzeug aus.

Starker Rauch kommt aus der Halle: Brand auf Recyclinghof in Ostrau
Feuerwehreinsätze Starker Rauch kommt aus der Halle: Brand auf Recyclinghof in Ostrau

Das Quad konnte nicht mehr gerettet werden und brannte vollständig nieder.

Personen wurden weder bei dem Vorfall noch bei den Löscharbeiten verletzt. Die Polizei hat weitere Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen.

Titelfoto: Polizeirevier Harz

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: