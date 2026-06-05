Plötzlich Rauch und Feuer: Quad wird auf der B244 komplett zerstört

Dardesheim - Ein Quad ist am Freitagmorgen auf der B244 bei Dardesheim ( Landkreis Harz ) in Brand geraten und vollständig ausgebrannt.

Das Quad konnte nicht mehr gerettet werden und brannte vollständig nieder. © Polizeirevier Harz

Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, bemerkte ein 45 Jahre alter Mann aus Aspenstedt während der Fahrt Rauch und Flammen im Motorbereich seines Quads.

Der Fahrer reagierte geistesgegenwärtig, stellte sein Gefährt auf einem gemeinsamen Fuß- und Radweg ab und alarmierte anschließend die Feuerwehr.

Trotz der schnellen Reaktion der Einsatzkräfte breitete sich das Feuer auf das gesamte Geländefahrzeug aus.

Das Quad konnte nicht mehr gerettet werden und brannte vollständig nieder.