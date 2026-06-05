Wohnungsbrand in Leverkusen: Haustiere sterben in den Flammen

Leverkusen - Bei einem Wohnhausbrand in Leverkusen-Hitdorf kamen am Freitagmorgen (5. Juni) mehrere Tiere tragisch ums Leben.

Die Feuerwehr konnte den Brand in der Wohnung in Leverkusen-Hitdorf schnell löschen, für mehrere Haustiere kam jedoch jede Hilfe zu spät. © Daniel Evers

Laut Feuerwehr gingen um 10.42 Uhr mehrere Anrufe ein, die eine stark qualmende Wohnung an der Ringstraße meldeten.

Vor Ort bestätigte sich das Bild: In der Wohnung war offenbar ein Bett in Brand geraten. Obwohl das Feuer zügig gelöscht werden konnte, starben drei Katzen sowie zwei Vögel durch die Flammen.

Mehrere Fische und weitere Aquarientiere konnten dagegen noch gerettet werden. Die Feuerwehr brachte sie unter anderem mithilfe von Wassereimern aus dem Aquarium in Sicherheit.

Menschen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden.