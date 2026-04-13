Küchenbrand mit Folgen: Zwei Wohnungen nicht mehr bewohnbar
Hettstedt - Am Sonntagabend brannte die Küche einer Wohnung im Landkreis Mansfeld-Südharz. Der Sachschaden ist enorm.
Gegen 19.20 Uhr brach der Brand in einer Küche in der Fichtestraße in Hettstedt (Sachsen-Anhalt) aus. Demnach hatte Essen Feuer gefangen, was auf dem Herd vergessen wurde.
Die 82-jährige Bewohnerin versuchte zunächst selber gegen die Flammen vorzugehen, was ihr allerdings nicht gelang.
Sie brachte sich in Sicherheit. Die Rentnerin wurde anschließend von den Rettungskräften untersucht, hatte sich aber augenscheinlich keine Verletzungen zugezogen, teilte das Polizeirevier Mansfeld-Südharz mit.
Sie kam anschließend bei Verwandten unter.
Die 36 Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand glücklicherweise auf die Küche beschränken und dann schnell löschen.
Doch der Schaden ist enorm: Die Wohnung der Seniorin ist zurzeit nicht bewohnbar. Durch das Löschwasser wurde auch die darunter liegende Wohnung beschädigt und ist ebenfalls nicht bewohnbar.
Für anschließende Prüfungen mussten die Einsatzkräfte eine weitere Wohnung notöffnen. Auch hierbei entstand Sachschaden.
Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa