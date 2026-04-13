Küchenbrand mit Folgen: Zwei Wohnungen nicht mehr bewohnbar

Hettstedt - Am Sonntagabend brannte die Küche einer Wohnung im Landkreis Mansfeld-Südharz. Der Sachschaden ist enorm.

In Hettstedt rückte die Feuerwehr zu einem Küchenbrand aus. (Symbolfoto) © Christoph Reichwein/dpa

Gegen 19.20 Uhr brach der Brand in einer Küche in der Fichtestraße in Hettstedt (Sachsen-Anhalt) aus. Demnach hatte Essen Feuer gefangen, was auf dem Herd vergessen wurde.

Die 82-jährige Bewohnerin versuchte zunächst selber gegen die Flammen vorzugehen, was ihr allerdings nicht gelang.

Sie brachte sich in Sicherheit. Die Rentnerin wurde anschließend von den Rettungskräften untersucht, hatte sich aber augenscheinlich keine Verletzungen zugezogen, teilte das Polizeirevier Mansfeld-Südharz mit.

Sie kam anschließend bei Verwandten unter.

Die 36 Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand glücklicherweise auf die Küche beschränken und dann schnell löschen.