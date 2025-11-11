Küchenbrand zerstört Wohnung von Mutter mit fünf Kindern

In Delmenhorst ist am Montagabend ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Die Wohnung einer Mutter und ihrer fünf Kinder ist unbewohnbar.

Delmenhorst - Aus bislang ungeklärtem Grund hat die Küchenzeile einer sechsköpfigen Familie in Delmenhorst Feuer gefangen und damit einen Küchenbrand ausgelöst.

Eine Mutter und ihre fünf Kinder mussten bei einem Küchenbrand in Delmenhorst aus ihrer Wohnung gerettet werden.  © NonstopNews / Gerrit Schröder

Die 33-jährige Mutter und ihre fünf Kinder konnten bei dem Brand am Montagabend unverletzt gerettet werden, wie die Polizei mitteilte.

Auch die anderen Bewohner des Mehrparteienhauses wurden erfolgreich evakuiert.

Die Wohnung der Familie ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Die Wohnung darunter vorerst ebenfalls nicht, da diese nach dem Brand vom Gaszugang abgeschnitten wurde. Der Schaden liegt bei 80.000 Euro.

