Kurioser Feuerwehreinsatz wegen eingeklemmtem Fahrgast! Gaffer sorgen für Ärger

Ein Westfalenbahn-Fahrer hat es am Freitagabend geschafft, sich so kräftig einzuklemmen, dass er umständlich von der Feuerwehr in Lehrte befreit werden musste.

Von Niklas Perband

Lehrte - An diesem Wochenende kam es im beschaulichen Lehrte (Niedersachsen) zu einem kuriosen Feuerwehreinsatz. Der Fahrgast eines Zuges hatte es geschafft, sich so kräftig einzuklemmen, dass er nur umständlich von den Kameraden befreit werden konnte. Gaffer sorgten dabei für eine besonders unangenehme Situation. Der Bahnhof Lehrte musste an Gleis 2 abgesperrt werden. © Freiwillige Feuerwehr Lehrte Wie die Freiwillige Feuerwehr Lehrte mitteilte, ereignete sich der Zwischenfall am Freitagabend kurz nach 22 Uhr an Gleis 2 des örtlichen Bahnhofs. Die Einsatzkräfte waren alarmiert worden, weil ein Fahrgast der Westfalenbahn wortwörtlich festsitzen solle. Nach ihrem Eintreffen mussten die Kameraden feststellen, dass der betroffene Mann seine Hand "unter einer Armlehne, hinter dem Sitz, in der Seitenverkleidung" eingeklemmt hatte und sich nun nicht mehr selbst aus seiner misslichen Lage befreien konnte. Der Zug musste geräumt werden, ein Ersatzzug kam zum Einsatz. Der Mann war mit der Bahn in Richtung Braunschweig unterwegs gewesen, als ihm seine AirPods runterfielen und in einem Spalt der Seitenverkleidung verschwanden. Beim Tasten nach den Apple-Kopfhörern klemmte er sich selbst ein. Feuerwehreinsätze Großeinsatz der Feuerwehr: Scheune brennt lichterloh Die Befreiungsaktion gestaltete sich dann als deutlich aufwändiger, als zunächst anzunehmen war: Die Hand des Eingeklemmten war mittlerweile stark angeschwollen! Also musste die Feuerwehr für die Rettung erst einmal die Gepäckablage und Sitze demontieren und auch die Armlehne per Säbelsäge beseitigen. Danach kam ein Kombi-Spreizer zum Einsatz, mit dessen Hilfe die Seitenverkleidung so weit geöffnet werden konnte, dass der Mann nach rund eineinhalb Stunden endlich befreit werden konnte. Gaffer wollen Eingeklemmten filmen, Polizei sperrt Einsatzbereich ab Eine Rettungsdecke verhinderte den direkten Blick auf den festsitzenden Mann. © Freiwillige Feuerwehr Lehrte Auch die Auslöser des ganzen Trubels - die verschwundenen AirPods - konnten laut Feuerwehrangaben "gerettet" werden. Der Mann wurde im Anschluss vom Rettungsdienst behandelt. Zuvor hatten neugierige Gaffer, die auch Aufnahmen von dem festsitzenden Mann machen wollten, bei den Rettungsmaßnahmen gestört, die Polizei musste hinzugerufen werden. Der Einsatzbereich wurde weiträumig abgesperrt und die Sicht auf den Eingeklemmten per festgeklebter Rettungsdecke verhindert. Feuerwehreinsätze Abgefeuerte Silvesterraketen sorgen für riesigen Flächenbrand Insgesamt waren elf Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Lehrte, die Polizei und der Rettungsdienst im Einsatz.

