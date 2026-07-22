Millionenschaden in Freiburg: Instituts-Gebäude brennt komplett nieder

Freiburg - Auf dem Gelände des Tierhygienischen Instituts in Freiburg stand in der Nacht auf Mittwoch ein zweistöckiges Gebäude lichterloh in Flammen. Der Sachschaden ist immens.

Die Feuerwehr rückte unverzüglich nach Freiburg-West aus. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa

Gegen 3.35 Uhr wurden die Einsatzkräfte über den Ausbruch des Feuers im Bereich der Stadtteile Landwasser, Lehen und Hochdorf alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache hatte das größere Gebäude im Westen der Stadt Feuer gefangen.

Als die Feuerwehr am Ort des Geschehens eintraf, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Es war trotz des schnellen Eingreifens nicht mehr zu retten und brannte komplett aus.

Ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Dienstgebäude und angrenzende Wohnhäuser konnte erfolgreich verhindert werden.

Laut Polizei bestand zu keinem Zeitpunkt eine direkte Gefahr für die Anwohner in der Umgebung. Auch Personen kamen bei dem Vorfall glücklicherweise nicht zu Schaden.