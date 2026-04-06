Lagerhalle brennt aus: Schaden geht in die Millionen

Mühlacker - Lagerhalle am späten Ostersonntag in Vollbrand! Die Feuerwehr benötigte im Enzkreis in Baden-Württemberg mehrere Stunden, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen.

Die Halle, in der unter anderem Elektroschrott gelagert wird, brannte in voller Ausdehnung. © Henry Mungenast / EinsatzReport24

Gegen 22.15 Uhr wurde der Brand gemeldet. Den Kameraden bot sich im Mühlacker Ortsteil Lomersheim ein regelrechtes Inferno. Eine Halle, die unter anderem zur Lagerung von Elektroschrott genutzt wurde, brannte in voller Ausdehnung.

Zum Glück wurden keine Menschen verletzt, da Anwohner benachbarter Wohngebäude evakuiert werden konnten und auch verhindert werden konnte, dass das Hallen-Feuer sich ausbreitet.

Allerdings hatten die Anwohner im Ländle mit einer starken Rauch- und Geruchsbelästigung zu kämpfen.