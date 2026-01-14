Lagerhalle im Norden brennt vollständig aus: Vier Bagger zerstört

Lehe - Jede Hilfe kam zu spät: In den frühen Morgenstunden geriet am Mittwoch eine Lagerhalle in Vollbrand.

In der Lagerhalle befanden sich unter anderem vier Minibagger. © Florian Sprenger

Das Feuer zerstörte das Gebäude in der Koogstraße in Lehe (Schleswig-Holstein) vollständig.

Anwohner meldeten gegen 4.55 Uhr den Brand einer Lagerhalle. Doch als die Feuerwehrleute eintrafen, stand die Halle bereits vollständig in Flammen, so die Angaben der Polizei.

Personen sollen sich nicht im Gebäude befunden haben. Laut Informationen der Polizei gab es auch keine Verletzten.

In der Lagerhalle waren unter anderem vier Minibagger untergebracht, die den Flammen zum Opfer fielen. Das Feuer zerstörte das Gebäude vollständig.