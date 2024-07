Lagerhallen-Brand: Feuerwehr evakuiert Wohnungen in Dieburg

Dieburg - Gegen 3 Uhr wurde der Alarm ausgelöst: Im südhessischen Dieburg stand in der Nacht zum heutigen Freitag eine Lagerhalle in Flammen - mehrere Wohnungen mussten evakuiert werden.

Zahlreiche Feuerwehrkräfte rückten in der Nacht aus, um einen Brand in Dieburg zu bekämpfen: Eine Lagerhalle stand in Flammen! (Symbolbild) © Montage: Jan Woitas/dpa, Matthias Bein/dpa

Das Feuer brach in der Halle eines Betriebs in der Straße "Am Bauhof" aus, wie die Polizei berichtete.

Zahlreiche Feuerwehrkräfte aus Dieburg und angrenzenden Orten rückten aus.

"Aufgrund der Rauchentwicklung mussten Bewohner der umliegenden Gebäude teilweise ihre Wohnungen verlassen", ergänzte ein Sprecher.

Zudem musste für die Löscharbeiten eine Bahnstrecke nahe dem Brandort vorübergehend gesperrt werden.