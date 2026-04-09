Lastwagen fackelt auf A2 ab: Fahrbahn komplett dicht

Königslutter - Nach einem Lastwagenbrand ist die A2 zwischen Rennau und Königslutter ( Landkreis Helmstedt ) in Fahrtrichtung Hannover voll gesperrt.

Durch die Vollsperrung kommt es immer wieder zu Stau. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, geriet in der Nacht auf Donnerstag ein Lkw bei Königslutter aufgrund eines technischen Defekts in Brand.

Das Fahrzeug brannte auf dem Standstreifen aus. Der Fahrer blieb unverletzt, die Feuerwehr löschte das Feuer.