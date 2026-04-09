Lastwagen fackelt auf A2 ab: Fahrbahn komplett dicht

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Ein technischer Defekt setzte einen Lastwagen auf der A2 in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer, Autofahrer müssen weiter mit Stau und Umleitungen rechnen.

Von Nina Becker

Königslutter - Nach einem Lastwagenbrand ist die A2 zwischen Rennau und Königslutter (Landkreis Helmstedt) in Fahrtrichtung Hannover voll gesperrt.

Durch die Vollsperrung kommt es immer wieder zu Stau. (Symbolfoto)
Durch die Vollsperrung kommt es immer wieder zu Stau. (Symbolfoto)  © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, geriet in der Nacht auf Donnerstag ein Lkw bei Königslutter aufgrund eines technischen Defekts in Brand. 

Das Fahrzeug brannte auf dem Standstreifen aus. Der Fahrer blieb unverletzt, die Feuerwehr löschte das Feuer.

Wie lange die Sperrung andauern wird, ist nicht bekannt, die Bergungsarbeiten laufen.

Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Rennau abgeleitet. Es kommt zu mehreren Kilometern Stau.

Titelfoto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

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