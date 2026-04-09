Mehrere Gebäude in Flammen: Großbrand verursacht Millionenschaden

Barby - Am frühen Mittwochmorgen musste die Feuerwehr in Barby ( Salzlandkreis ) zu einem Großbrand ausrücken. Es entstand ein Millionenschaden.

60 Kameraden der Feuerwehr waren im Einsatz. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Wie das Polizeirevier Salzlandkreis berichtete, soll das Feuer ersten Ermittlungen zufolge in einer Lagerhalle in der Schützenstraße ausgebrochen sein.

Von dort aus griffen die Flammen auf zwei umliegende Gebäude über, darunter ein Gewächshaus neben einem Einfamilienhaus.

Während der laufenden Löscharbeiten breitet sich der Brand auf weitere Objekte hinter der Lagerhalle aus, so eine Polizeisprecherin. Die betroffenen Firmenräume wurden vollständig zerstört.

Zudem fielen mehrere Landwirtschaftsmaschinen den Flammen zum Opfer. Insgesamt wird der Gesamtschaden auf einen Betrag im siebenstelligen Bereich geschätzt.

Der Brand konnte durch die insgesamt 60 Kameraden vollständig gelöscht. Menschen wurden bei dem Unglück nicht verletzt.