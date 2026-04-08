Gas tritt aus: Ehepaar muss in Spezialklinik gebracht werden
Von Antonia Marquardt
Wegberg - Bei einem Gasaustritt in einem Einfamilienhaus im Kreis Heinsberg ist ein Ehepaar schwer verletzt worden.
Die Kohlenmonoxid-Melder des Hauses in der Gemeinde Wegberg hatten am Mittwochvormittag (8. April) Alarm geschlagen, sagte ein Sprecher des Feuerschutzzentrums für den Kreis Heinsberg. Mehrere Rettungsfahrzeuge seien ausgerückt.
Die Einsatzkräfte retteten die Eheleute aus dem Haus ins Freie. Sie wurden mit zwei Rettungshubschraubern in eine Spezialklinik gebracht.
Beide erlitten eine schwere Kohlenmonoxidvergiftung. Die Ursache für das ausströmende Kohlenmonoxid war bislang unklar. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.
Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas. Es entsteht bei unvollständiger Verbrennung kohlenstoffhaltiger Stoffe wie Holz, Kohle und Benzin.
In höheren Konzentrationen wirkt es als starkes Atemgift – und kann tödlich sein. Warnmelder können frühzeitig Alarm schlagen und Leben retten.
Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa