Reanimationsversuche kommen zu spät: 83-Jähriger kommt bei Wohnungsbrand ums Leben

Bad Honnef - Bei einem Wohnungsbrand in Bad Honnef (Rhein-Sieg-Kreis) ist ein 83 Jahre alter Mann ums Leben gekommen.

Bei einem Brand in Bad Honnef ist ein älterer Mann (†83) ums Leben gekommen. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Das Feuer habe sich auf die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Honnefer Kreuz beschränkt, teilte ein Polizeisprecher mit.

Am frühen Montagmorgen gegen 2 Uhr mussten elf Bewohner das Haus verlassen, konnten inzwischen aber in ihre Wohnungen zurückkehren.