Reanimationsversuche kommen zu spät: 83-Jähriger kommt bei Wohnungsbrand ums Leben

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Bei einem Brand in einer Wohnung in Bad Honnef stirbt ein 83-jähriger Mann. Die Brandursache ist noch ungewiss.

Von Stefanie Pfleger

Bad Honnef - Bei einem Wohnungsbrand in Bad Honnef (Rhein-Sieg-Kreis) ist ein 83 Jahre alter Mann ums Leben gekommen.

Bei einem Brand in Bad Honnef ist ein älterer Mann (†83) ums Leben gekommen. (Symbolfoto)
Bei einem Brand in Bad Honnef ist ein älterer Mann (†83) ums Leben gekommen. (Symbolfoto)  © Marijan Murat/dpa

Das Feuer habe sich auf die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Honnefer Kreuz beschränkt, teilte ein Polizeisprecher mit.

Am frühen Montagmorgen gegen 2 Uhr mussten elf Bewohner das Haus verlassen, konnten inzwischen aber in ihre Wohnungen zurückkehren.

Der 83-Jährige wurde zunächst aus der brennenden Wohnung gerettet, starb jedoch noch vor Ort. Die Ursache des Feuers ist bislang unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa

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