Reanimationsversuche kommen zu spät: 83-Jähriger kommt bei Wohnungsbrand ums Leben
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Von Stefanie Pfleger
Bad Honnef - Bei einem Wohnungsbrand in Bad Honnef (Rhein-Sieg-Kreis) ist ein 83 Jahre alter Mann ums Leben gekommen.
Das Feuer habe sich auf die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Honnefer Kreuz beschränkt, teilte ein Polizeisprecher mit.
Am frühen Montagmorgen gegen 2 Uhr mussten elf Bewohner das Haus verlassen, konnten inzwischen aber in ihre Wohnungen zurückkehren.
Der 83-Jährige wurde zunächst aus der brennenden Wohnung gerettet, starb jedoch noch vor Ort. Die Ursache des Feuers ist bislang unklar und Gegenstand der Ermittlungen.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa