Wohnungsbrand in der Sächsischen Schweiz: Feuerwehr im Großeinsatz
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Gohrisch - Am Montagmorgen rückte die Feuerwehr zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Sächsischen Schweiz aus.
Wie die Polizeidirektion Dresden auf TAG24-Anfrage bestätigt, war am Montagmorgen gegen 8.50 Uhr in einem einer Erdgeschosswohnung an der Sonnenstraße ein Feuer ausgebrochen.
Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen.
Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Laut TAG24-Informationen waren an dem Einsatz rund 70 Kräfte mehrerer Freiwilliger Feuerwehren beteiligt. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen bislang noch nicht vor.
Die Polizei ermittelt nun zur Ursache des Brandes.
Titelfoto: Marko Förster