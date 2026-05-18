Wohnungsbrand in der Sächsischen Schweiz: Feuerwehr im Großeinsatz

Gohrisch - Am Montagmorgen rückte die Feuerwehr zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Sächsischen Schweiz aus.

Gegen 8.50 Uhr brach in einer Erdgeschosswohnung ein Feuer aus. © Marko Förster

Wie die Polizeidirektion Dresden auf TAG24-Anfrage bestätigt, war am Montagmorgen gegen 8.50 Uhr in einem einer Erdgeschosswohnung an der Sonnenstraße ein Feuer ausgebrochen.

Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.