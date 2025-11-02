Lauter Knall auf Betriebsgelände: Stickstoff tritt aus
Von Marcel Gnauck
Remscheid - Auf einem Betriebsgelände in Remscheid ist Stickstoff aus einem Vorratstank ausgetreten.
Es habe in der Nacht zum Sonntag (2. November) einen lauten Knall gegeben, teilte die Feuerwehr mit. Weißer, dichter Nebel war auf dem Gelände zu sehen.
Feuerwehrleute sperrten das Betriebsgelände demnach weiträumig ab und schlossen an dem betroffenen Tank ein Ventil, damit kein Gas mehr ausströmen konnte.
Messungen der Feuerwehr in den angrenzenden Straßen ergaben keine erhöhte Schadstoffkonzentration. Wie es zu dem Gasaustritt gekommen war, blieb zunächst unklar.
Titelfoto: Feuerwehr Remscheid