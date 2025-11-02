Lauter Knall auf Betriebsgelände: Stickstoff tritt aus

Remscheid - Auf einem Betriebsgelände in Remscheid ist Stickstoff aus einem Vorratstank ausgetreten.

Die Feuerwehr musste zu einem Einsatz auf einem Betriebsgelände in Remscheid ausrücken. © Feuerwehr Remscheid

Es habe in der Nacht zum Sonntag (2. November) einen lauten Knall gegeben, teilte die Feuerwehr mit. Weißer, dichter Nebel war auf dem Gelände zu sehen.

Feuerwehrleute sperrten das Betriebsgelände demnach weiträumig ab und schlossen an dem betroffenen Tank ein Ventil, damit kein Gas mehr ausströmen konnte.