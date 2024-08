21.08.2024 16:52 Lauter Knall in Ketsch: Hybrid-Autos setzen Häuser in Brand!

Von Johanna Baumann

Ketsch - Am Mittwochmorgen war ein lauter Knall in Ketsch (Rhein-Neckar-Kreis) zu hören. Kurze Zeit später standen zwei Wohnhäuser in Flammen. Die Feuerwehr war im Großeinsatz vor Ort. © Priebe/pr-video Der Knall konnte zwei Hybrid-Fahrzeugen in einer Garage in der Schwetzinger Straße zugeordnet werden. Ein Bewohner verständigte gegen 7 Uhr die Einsatzkräfte. Das Feuer griff auf das angrenzende Wohnhaus über, woraufhin sich der Brand bis auf den Dachstuhl ausbreitete. Ein weiteres Wohngebäude wurde von den Flammen beschädigt. Der entstandene Sachschaden ist noch unklar. Laut aktuellem Stand der Polizei gilt das Haus als nicht mehr bewohnbar.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Löscheinsatz der Feuerwehr dauert noch an. Eines der Autos war an eine Ladestation angeschlossen. Ob dies zum Brand führte, ist allerdings noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

Titelfoto: Priebe/pr-video