Lkw brennt lichterloh: A19 in Richtung Berlin voll gesperrt

Güstrow - Autofahrer aufgepasst! Die A19 ist in Fahrtrichtung Berlin aktuell voll gesperrt.

Auf der A19 brennt ein Lkw. Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Kräften im Einsatz, die Autobahn ist in Richtung Berlin voll gesperrt. © Stefan Tretropp

Wie die Polizei mitteilte, brennt ein Lkw zwischen den Anschlussstellen Güstrow Süd und Krakow am See in voller Ausdehnung - Gefahrgut hat er aber offenbar nicht geladen.

Der Fahrer konnte das Führerhaus rechtzeitig verlassen, verletzt wurde daher bislang niemand. Rettungskräfte der Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz.

Die Autobahn ist in Richtung Berlin seit 10.10 Uhr an der Anschlussstelle Güstrow Süd voll gesperrt. Wie lang die Sperrung andauern wird, ist noch unklar.