16.07.2023 11:52 Laster brennt lichterloh: Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zu Sonntag geriet kurz nach Mitternacht eine Sattelzugmaschine samt Auflieger und Ladung in einem Gewerbegebiet in Beverstedt in Brand.

Von Nora Petig

Beverstedt - In der Nacht zu Sonntag geriet kurz nach Mitternacht eine Sattelzugmaschine samt Auflieger und Ladung in einem Gewerbegebiet in Beverstedt (Landkreis Cuxhaven) in Brand. Der ausgebrannte Lkw. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 150.000 Euro. © Polizeiinspektion Cuxhaven Das Fahrzeuggespann und die Ladung wurden durch das Feuer nahezu vollständig zerstört, teilte die Polizei jetzt mit. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand unter schwierigen Bedienungen ab, heißt es weiter. Der Gesamtschaden werde auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Feuerwehreinsätze Großeinsatz der Feuerwehr: 100 Hektar Feldfläche brennen ab! Die Brandursache sei derzeit noch unbekannt. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden nun gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf unter der Telefonnummer 04706/9480 zu melden.



Titelfoto: Polizeiinspektion Cuxhaven