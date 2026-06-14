14 Stunden Großeinsatz: Wohnhaus brennt nieder, Mutter und Kind verlieren ihr Zuhause

Grevenbroich (Nordrhein-Westfalen) - Flammen loderten aus dem Haus, welches einsturzgefährdet ist: Ein schwerer Brand hat dafür gesorgt, dass eine Mutter und ihr Kind aus dem Rhein-Kreis Neuss ihr Zuhause verloren haben.

In Grevenbroich-Elsen ist es zu einem schweren Wohnhausbrand gekommen © Feuerwehr Grevenbroich

Um 13.25 Uhr am Samstagmittag wurde die Feuerwehr Grevenbroich zu einem Zimmerbrand in die Deutsch-Ritter-Allee im Stadtteil Elsen gerufen.

Schon während der Anfahrt wurde klar, dass das gesamte Haus in Flammen steht und sich auch noch Personen in dem Gebäude befinden könnten.

Glücklicherweise hatten eine Mutter und ihr Kind – mithilfe von Nachbarn und Passanten – beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte das Gebäude schon verlassen können.

Die beiden wurden nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bis zum Ende des Einsatzes konnte allerdings nicht geklärt werden, ob sich ein Hund und eine Katze noch in dem Haus befanden.

Ein hinzugezogener Baufachberater des Technischen Hilfswerks stellte aufgrund des schweren Brandes, des Alters des Gebäudes sowie der verwendeten Baumaterialien eine Einsturzgefahr fest und sprach ein Betretungsverbot des Hauses aus.

Aufgrund der erheblichen Einsturzgefahr konnten die Nachlöscharbeiten lediglich von außen sowie über eine Drehleiter durchgeführt werden. Daher dauerte der Einsatz der rund 100 Kräfte bis etwa 3.30 Uhr am Sonntagmorgen.