Großeinsatz in Düsseldorf: Elf Menschen aus brennendem Wohnhaus gerettet
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Düsseldorf - Großeinsatz für die Feuerwehr am Sonntagabend in Düsseldorf-Hubbelrath: An der Bergischen Landstraße ist ein Anbau eines Wohnhauses in Flammen aufgegangen.
Laut Feuerwehr ging gegen 17.08 Uhr der Notruf ein. Als die ersten Helfer am Einsatzort eintrafen, stand der Anbau bereits in Vollbrand.
Rund 40 Einsatzkräfte sind vor Ort und kämpfen gegen die Flammen. Unterstützt werden sie dabei auch von ehrenamtlichen Kräften der Freiwilligen Feuerwehr.
Elf betroffene Personen werden derzeit von der Feuerwehr betreut. Nach aktuellem Stand wurde niemand verletzt.
Die Löscharbeiten dauern an. Weitere Informationen zur Brandursache oder zur Höhe des entstandenen Schadens liegen bislang noch nicht vor.
Titelfoto: Florian Schmidt