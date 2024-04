16.04.2024 09:22 2.959 Mann in Papierpresse eingeklemmt und schwer verletzt

Ein Mann war am Dienstag in einer Papierpresse in Eisfeld (Landkreis Hildburghausen) eingeklemmt. Er wurde schwer verletzt in ein Klinikum gebracht.

Von Carsten Jentzsch

Eisfeld - Ein Mann war am Dienstag in einer Papierpresse in Eisfeld (Landkreis Hildburghausen) eingeklemmt. Er wurde schwer verletzt in ein Klinikum gebracht. Die Feuerwehr befreite den Mann (73). Mit schweren Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. © NEWS5 / Ittig Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, war eine entsprechende Meldung um kurz vor 7 Uhr eingegangen. Den Angaben zufolge war ein 73-Jähriger in einer Papierpresse eines Einkaufsmarktes eingeklemmt. Der Mann schaffte es nicht mehr selbstständig aus der Presse hinaus, wie die Ermittler weiter erklärten. Von der Feuerwehr konnte er letztlich befreit werden. Laut Polizei wurde der Mann schwer an den Beinen verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Klinikum gebracht. Der genaue Hergang, weshalb sich der Mann in der Papierpresse befand, war noch nicht bekannt. Das Amt für Arbeitsschutz war den Angaben zufolge vor Ort und hat die Ermittlungen übernommen.

Titelfoto: NEWS5 / Ittig