Mann lag in Wasserschacht: Toter in Kleingartenanlage entdeckt
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Aue-Bad Schlema - Großer Feuerwehreinsatz am Samstagnachmittag in Aue-Bad Schlema (Erzgebirge): In einer Gartenanlage wurde eine leblose Person gefunden.
Gegen 14.15 Uhr waren zahlreiche Kräfte der Feuerwehr, Polizei und des Rettungsdienstes an der Professor-Richard-Beck-Straße im Einsatz.
Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, lag der Tote in einem Wasserschacht. Ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden. "Es deutet alles auf eine natürliche Ursache hin", so ein Polizeisprecher.
Beamte der Kripo sind aktuell vor Ort, um die genauen Todesumstände zu klären. Weitere Informationen zur verstorbenen Person gibt es nicht.
Erstmeldung: 9. Mai, 17.31 Uhr, zuletzt aktualisiert: 11.22 Uhr
Titelfoto: Niko Mutschmann