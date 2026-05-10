Mann lag in Wasserschacht: Toter in Kleingartenanlage entdeckt

Aue-Bad Schlema - Großer Feuerwehreinsatz am Samstagnachmittag in Aue-Bad Schlema ( Erzgebirge ): In einer Gartenanlage wurde eine leblose Person gefunden.

Feuerwehr und Rettungskräfte waren am Samstagnachmittag an einer Gartenanlage in Aue-Bad Schlema im Einsatz. Dort wurde eine leblose Person gefunden. © Niko Mutschmann

Gegen 14.15 Uhr waren zahlreiche Kräfte der Feuerwehr, Polizei und des Rettungsdienstes an der Professor-Richard-Beck-Straße im Einsatz.



Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, lag der Tote in einem Wasserschacht. Ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden. "Es deutet alles auf eine natürliche Ursache hin", so ein Polizeisprecher.