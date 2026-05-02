Mann macht Partnerin romantischen Heiratsantrag, doch plötzlich ist die Feuerwehr da

Eschweiler - Eine brennende Fackel hat am Blausteinsee in Eschweiler (Kreis Aachen) für einen ungewöhnlich romantischen Feuerwehreinsatz gesorgt.

Am Blausteinsee in Eschweiler ging ein junger Mann am Freitagabend vor seiner Liebsten auf die Knie - und holte sich ein "Ja" ab. (Symbolbild) © 123RF/deagreez

Ein junger Mann machte seiner Partnerin dort im Schein einer Öl-Fackel einen Heiratsantrag, berichtete der WDR.

Passanten bemerkten den Feuerschein am Ufer und alarmierten besorgt die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte rückten an und konnten den Antrag samt "Ja" miterleben.

Nach Angaben des WDR bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.