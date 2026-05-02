Mann macht Partnerin romantischen Heiratsantrag, doch plötzlich ist die Feuerwehr da
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Von Stefanie Pfleger
Eschweiler - Eine brennende Fackel hat am Blausteinsee in Eschweiler (Kreis Aachen) für einen ungewöhnlich romantischen Feuerwehreinsatz gesorgt.
Ein junger Mann machte seiner Partnerin dort im Schein einer Öl-Fackel einen Heiratsantrag, berichtete der WDR.
Passanten bemerkten den Feuerschein am Ufer und alarmierten besorgt die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte rückten an und konnten den Antrag samt "Ja" miterleben.
Nach Angaben des WDR bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.
Die Feuerwehr sah aus diesem Grund von einer möglichen Ordnungswidrigkeit ab und ließ das frisch verlobte Paar ungestört ihre Liebe feiern.
Titelfoto: 123RF/deagreez