Mann nach Explosion in Büro schwer verletzt: LKA und Polizei im Großeinsatz
Bad Frankenhausen - Ein Gebäude in Bad Frankenhausen (Kyffhäuserkreis) wurde am Mittwoch von einer Explosion erschüttert.
Nach Angaben der Landespolizeiinspektion Nordhausen ereignete sich die Explosion gegen 11 Uhr in einem Büroraum im Bachmühlenweg.
Ein 47-Jähriger erlitt dabei schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber zur Versorgung in eine Klinik gebracht werden.
Neben dem Rettungsdienst, der Polizei und der Feuerwehr rückten auch Spezialisten des Thüringer Landeskriminalamtes an, um der unklaren Ursache der Explosion auf den Grund zu gehen.
"Der Einsatzort ist gegenwärtig weiträumig abgesperrt", hieß es am Nachmittag in einer Pressemitteilung der Polizei. Auch am Abend lief die Spurensicherung noch auf Hochtouren.
