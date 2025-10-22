Mann nach Explosion in Büro schwer verletzt: LKA und Polizei im Großeinsatz

Bad Frankenhausen - Ein Gebäude in Bad Frankenhausen (Kyffhäuserkreis) wurde am Mittwoch von einer Explosion erschüttert.

In diesem Gebäude ereignete sich am Mittwoch eine Explosion. © News5/Grube

Nach Angaben der Landespolizeiinspektion Nordhausen ereignete sich die Explosion gegen 11 Uhr in einem Büroraum im Bachmühlenweg.

Ein 47-Jähriger erlitt dabei schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber zur Versorgung in eine Klinik gebracht werden.

Neben dem Rettungsdienst, der Polizei und der Feuerwehr rückten auch Spezialisten des Thüringer Landeskriminalamtes an, um der unklaren Ursache der Explosion auf den Grund zu gehen.