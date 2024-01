30.01.2024 21:35 Mann schreit bei Brand in Anlage für Betreutes Wohnen um Hilfe und stirbt

In Wedel (Kreis Pinneberg) starb am Dienstag ein 62-jähriger Mann bei einem Brand in einer Anlage für Betreutes Wohnen.

Von Oliver Wunder

Wedel - Schreckliches Feuerdrama vor den Toren Hamburgs! In Wedel (Kreis Pinneberg) starb am Dienstag ein Mann bei einem Brand. In der Wohnung im Erdgeschoss brach das Feuer aus. © Kreisfeuerwehrverband Pinneberg Gegen 18.40 Uhr gingen mehrere Notrufe ein, teilte die Feuerwehr mit. In einer Wohnanlage für Betreutes Wohnen in der Rudolf-Höckner-Straße brannte es. Verzweifelt schrie ein Mann in seiner Wohnung um Hilfe. Großalarm für Feuerwehr und Rettungsdienst! Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, war bereits das komplette Treppenhaus bis in das zweite Obergeschoss stark verraucht. Mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz gingen zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in das Gebäude. Feuerwehreinsätze Kellerbrand im Erzgebirge: Sechs Personen verletzt, darunter vier Kinder Sie fanden einen Mann mit starken Brandverletzungen in der Brandwohnung im Erdgeschoss. Der 62-Jährige erlag noch an der Einsatzstelle seinen schweren Verletzungen. Der Rettungsdienst sichtete neun weitere Personen, die vor Ort verbleiben konnten und nicht in die Klinik mussten. Polizei nimmt Ermittlungen auf Die Feuerwehrleute löschten den Brand in Wedel. © Kreisfeuerwehrverband Pinneberg In der Wohnung des Toten standen Möbel in Flammen. Die Feuerwehrleute löschten den Brand. Danach konnten alle 14 gemeldeten Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Wegen des Einsatzes waren die Rudolf-Höckner-Straße und die Rolandstraße streckenweise voll gesperrt. 70 Feuer- und Rettungskräfte waren mit 14 Fahrzeugen bis gegen 20 Uhr im Einsatz. Die Brandursache ist unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Titelfoto: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg