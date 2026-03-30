Mann stirbt bei Wohnungsbrand - Feuerwehr rettet 13 weitere Menschen

Premnitz - Bei einem schweren Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Premnitz ( Landkreis Havelland ) ist am Sonntagnachmittag ein Mensch tödlich verunglückt.

Insgesamt waren circa 60 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei vor Ort. © Blaulichtreport Havelland/Cevin Dettlaff

Wie die Polizei mitteilte, gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass ein 84-jähriger Mann bei dem Feuer gestorben ist.

Neun weitere Bewohner hätten leichte Rauchgasvergiftungen erlitten.

Das Feuer entstand im ersten Stock des dreigeschossigen Hauses in der Erich-Weinert-Straße und nahm schnell größere Ausmaße an. Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Einsatzkräften an und brachte 13 Bewohner über eine Drehleiter von ihren Balkonen in Sicherheit.

Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar.