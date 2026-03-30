Mann stirbt bei Wohnungsbrand - Feuerwehr rettet 13 weitere Menschen
Premnitz - Bei einem schweren Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Premnitz (Landkreis Havelland) ist am Sonntagnachmittag ein Mensch tödlich verunglückt.
Wie die Polizei mitteilte, gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass ein 84-jähriger Mann bei dem Feuer gestorben ist.
Neun weitere Bewohner hätten leichte Rauchgasvergiftungen erlitten.
Das Feuer entstand im ersten Stock des dreigeschossigen Hauses in der Erich-Weinert-Straße und nahm schnell größere Ausmaße an. Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Einsatzkräften an und brachte 13 Bewohner über eine Drehleiter von ihren Balkonen in Sicherheit.
Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar.
Die neun Leichtverletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Rund 60 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz. Warum das Feuer ausbrach, ist bislang unklar.
Titelfoto: Blaulichtreport Havelland/Cevin Dettlaff