Mann stürzt in sechs Meter tiefe Baugrube: Passanten hören Hilferufe erst Stunden später

Bonn - In Bonn haben Passanten einen hilflosen Mann in einer mehrere Meter tiefen Baugrube entdeckt und die Feuerwehr alarmiert, die mit zahlreichen Kräften zur Rettung ausrückte.

Rettungskräfte kümmerten sich um den Verunglückten, der mit einer Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. © Marius Fuhrmann

Nach Angaben eines Sprechers der Kameraden waren die Fußgänger am Vormittag gegen 11.41 Uhr auf der Poppelsdorfer Allee in der Bonner Südstadt unterwegs, als sie in Höhe einer dortigen Baustelle plötzlich Hilferufe vernahmen.

Sofort informierten die Zeugen die Rettungskräfte, die kurze Zeit später am Ort des Geschehens eintrafen und auf dem Gelände der Baustelle schließlich einen Mann entdeckten, der offensichtlich bereits in der Nacht in eine etwa sechs Meter tiefe Baugrube gestürzt war.

Über eine Steckleiter der Feuerwehr stiegen Rettungssanitäter und ein Notarzt umgehend zu dem Verunglückten hinunter und nahmen ihn in Augenschein. Bis auf eine Unterkühlung, die durch die lange Zeit im Freien hervorgerufen wurde, blieb er jedoch unverletzt, wie es hieß.