Mann sucht Hilfe beim Nachbarn: Frau zündet nach Streit mit Partner gemeinsames Bett an

Troisdorf﻿ - Ein Streit zwischen einem Paar hat in der Nacht zu Donnerstag einen Feuerwehr - und Polizeieinsatz in Troisdorf nach sich gezogen. Eine junge Frau (27) wurde festgenommen.

Die Polizei beschlagnahmte den Anbau des Mehrfamilienhauses als Tatort, nachdem die Feuerwehr die Flammen gelöscht hatte. © Marius Fuhrmann

Wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen berichtete, hatte sich der 43-jährige Bewohner eines Anbaus eines Mehrfamilienhauses an der Moltkestraße am späten Abend mit seiner 27-jährigen Partnerin gestritten, als der Zoff zwischen den beiden gegen 0.15 Uhr eskalierte.

So habe die junge Frau den Angaben zufolge versucht, das gemeinsame Bett der beiden anzuzünden, was der Mann zunächst verhindern konnte.

Weil sich die Lage nicht beruhigte, suchte der 43-Jährige schließlich Hilfe bei einem Nachbarn, der die Polizei alarmierte. Die kurze Abwesenheit ihres Partners nutzte die 27-Jährige jedoch offenbar, um das Bett erneut anzuzünden, woraufhin ein Feuer entstand, das sich in dem Anbau ausbreitete.

Die ebenfalls zum Ort des Geschehens alarmierte Feuerwehr war rasch vor Ort und löschte die Flammen ab, der Anbau ist nach dem Brand jedoch unbewohnbar.

Die Polizei beschlagnahmte den Wohnraum als Tatort und schätzte den Sachschaden auf eine Gesamtsumme von etwa 80.000 Euro.