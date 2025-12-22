Mann will Maulwurf aus Garten vertreiben, plötzlich brennt ein Haus

Jerichower Land - Blaulicht und Alarm im Jerichower Land : Die Feuerwehr rückte zu einem brennenden Haus aus. Der Bewohner hatte sich zuvor an einer interessanten Methode zur Schädlingsbekämpfung versucht.

Bei der Bekämpfung eines Maulwurfs setzte ein Mann aus Versehen sein Haus in Brand. (Symbolfoto) © Agami/T. Douma/blickwinkel/dpa

Bereits am Freitag wollte der Mann gegen einen Maulwurf in seinem Garten vorgehen. Dafür tränkte er mehrere Tücher in Diesel, stopfte sie in Ausgänge der Maulwurfshöhlen und zündete sie an.

Dieser Versuch ging nach hinten los: Das Feuer griff schnell auf ein Nebengelass über, das komplett abbrannte, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit.

Die Feuerwehr rückte an, um den Brand zu löschen, zu diesem Zeitpunkt hatten die Flammen aber bereits auf das angrenzende Wohnhaus übergegriffen.

Genaue Angaben zum Brandort machten die Beamten nicht, lediglich, dass Sachschaden im Wert von mehreren zehntausend Euro entstanden sei.