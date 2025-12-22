Mann will Maulwurf aus Garten vertreiben, plötzlich brennt ein Haus

Die Feuerwehr rückte im Jerichower Land zu einem brennenden Haus aus. Der Bewohner hatte sich zuvor an Schädlingsbekämpfung versucht.

Von Lena Schubert

Jerichower Land - Blaulicht und Alarm im Jerichower Land: Die Feuerwehr rückte zu einem brennenden Haus aus. Der Bewohner hatte sich zuvor an einer interessanten Methode zur Schädlingsbekämpfung versucht.

Bei der Bekämpfung eines Maulwurfs setzte ein Mann aus Versehen sein Haus in Brand. (Symbolfoto)
Bei der Bekämpfung eines Maulwurfs setzte ein Mann aus Versehen sein Haus in Brand. (Symbolfoto)  © Agami/T. Douma/blickwinkel/dpa

Bereits am Freitag wollte der Mann gegen einen Maulwurf in seinem Garten vorgehen. Dafür tränkte er mehrere Tücher in Diesel, stopfte sie in Ausgänge der Maulwurfshöhlen und zündete sie an.

Dieser Versuch ging nach hinten los: Das Feuer griff schnell auf ein Nebengelass über, das komplett abbrannte, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit.

Die Feuerwehr rückte an, um den Brand zu löschen, zu diesem Zeitpunkt hatten die Flammen aber bereits auf das angrenzende Wohnhaus übergegriffen.

Wohnhaus in Ostsachsen brennt lichterloh: Bewohner können sich retten
Feuerwehreinsätze Wohnhaus in Ostsachsen brennt lichterloh: Bewohner können sich retten

Genaue Angaben zum Brandort machten die Beamten nicht, lediglich, dass Sachschaden im Wert von mehreren zehntausend Euro entstanden sei.

"Ob der Maulwurf in die Flucht geschlagen wurde, ist nicht bekannt", heißt es abschließend.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

Titelfoto: Agami/T. Douma/blickwinkel/dpa

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: