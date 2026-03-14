Massive Rauchentwicklung: Brennender Müllhaufen auf Firmengelände in Edingen-Neckarhausen

Edingen-Neckarhausen - Auf einem Firmenareal in Edingen-Neckarhausen (Rhein-Neckar-Kreis) nördlich von Heidelberg ist ein Müllhaufen in Brand geraten. Die Feuerwehr ist vor Ort.

Von der Einsatzstelle steigt massiver Rauch auf. © René Priebe/PR-Video

Wie die Einsatzkräfte am Samstagmorgen mitteilen, ist die Brandursache bislang unklar. Bilder vom Einsatzort zeigen allerdings, dass es eine erhebliche Rauchentwicklung gibt.

Bedingt durch die Einsatzmaßnahmen könne es rund um das Areal an der Straße "In den Milben" allerdings "zu kurzfristigen Verkehrssperrungen kommen."

Ortskundige Personen werden daher gebeten, den Bereich weitgehend zu umfahren.