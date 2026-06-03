Zwei Brände in Arendsee: Polizei hat bereits einen Verdächtigen

Arendsee - Gleich zwei Gebäude haben am Dienstagmorgen in Arendsee ( Altmarkkreis Salzwedel ) Feuer gefangen. Die Polizei konnte bereits einen Tatverdächtigen ermitteln.

Die Feuerwehr konnte beide Brände problemlos löschen. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Wie das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel berichtet, brach der erste Brand in einem leer stehenden Gebäude in der Straße "Hinter den Gärten" aus. Dort soll zunächst eine Gardine Feuer gefangen haben.

Die Flammen griffen anschließend auf Teile der hölzernen Gebäudestruktur über.

Wenig später bemerkten Einsatzkräfte auch an einem benachbarten Schuppen eine Rauchentwicklung. Dort standen bereits Teile des Dachstuhls in Flammen.

Die Feuerwehr Arendsee konnte beide Brände löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.