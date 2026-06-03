Säureunfall in Brauerei: Acht Menschen verletzt, Polizei hebt Sperren auf

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In der Brauerei Wolferstetter in Vilshofen riss ein Behälter mit Salpetersäure auf und sorgte für einen Großeinsatz. Nun sind die Sperren wieder aufgehoben.

Von Klaas Seißer

Vilshofen - Nach dem Säureunfall in einer Brauerei in Niederbayern haben die Einsatzkräfte sämtliche Sperren wieder aufgehoben.

Die Einsatzkräfte mussten vor Ort besondere Schutzmaßnahmen ergreifen.
Die Einsatzkräfte mussten vor Ort besondere Schutzmaßnahmen ergreifen.  © Helmut Degenhart/zema-medien.de

Die Feuerwehr verdünnte den Gefahrstoff und leitete ihn in die örtliche Kläranlage, wie die Polizei mitteilte.

Zwischenzeitlich sollten Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten und die Unfallstelle in Vilshofen (Landkreis Passau) wurde im Radius von 100 Metern abgesperrt. Acht Menschen wurden verletzt, mussten aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Dienstagnachmittag hatte ein Mitarbeiter der Brauerei Wolferstetter beim Rangieren mit einem Gabelstapler einen Behälter mit knapp 1000 Litern Salpetersäure touchiert.

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Der Behälter riss laut Polizei auf, und ein Großteil des Stoffes trat aus. Die Säure reagierte teilweise und es entstand giftiger Rauch. Außerdem lief der Stoff über einen Gully in die Kanalisation.

Zwei Mitarbeiter der Brauerei, vier Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie zwei unbeteiligte Frauen waren unter den Leichtverletzten.

Titelfoto: Helmut Degenhart/zema-medien.de

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