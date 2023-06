Mauerteile stürzen auf Straße und treffen Autos: Eine Person verletzt!

Der entstandene Sachschaden kann bisher noch nicht beziffert werden. © Feuerwehr Recklinghausen

Am gestrigen Freitag stürzten gegen 12.51 Uhr auf der Hochstraße in Recklinghausen-Grullbad plötzlich Teile von einer Brandschutzwand auf die Straße und trafen zwei Autos, die an einer Ampel standen.

Ein Fahrzeug wurde dabei heckseitig getroffen, das andere frontal. Eine Person, die in einem der Wagen saß, wurde durch den Aufprall verletzt.

Die alarmierten Kameraden der örtlichen Feuerwehr machten sich sofort daran, weitere lose Teile der Mauer zu entfernen.

Die Hochstraße wurde während des Einsatzes komplett gesperrt.

Zur entstandenen Schadenshöhe kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden.