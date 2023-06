Mehrere Feuer halten Einsatzkräfte in Sachsen-Anhalt auf Trab: War es Brandstiftung?

Gardelegen/Wolmirstedt - Am Samstagnachmittag und Sonntagmorgen kam es in Sachsen-Anhalt zu mehreren Großbränden. Doch die Ursache bleibt ein Rätsel.

In einer Bungalow-Anlage in Wolmirstedt war am Samstag ein Feuer ausgebrochen. © Polizeirevier Börde

Nachdem bereits am Samstagnachmittag eine Werkstatthalle im Jerichower Land Feuer gefangen hatte, setzte sich eine Brandserie auch in anderen Landkreisen fort.

Gegen 13.30 Uhr entstand plötzlich in dem Bungalow-Ferienpark Jersleber See in Wolmirstedt ein Brand.

Ein Geräteschuppen hatte Feuer gefangen, die Flammen waren dann auf einen angrenzenden Carport und einen geparkten Wohnanhänger übergeschlagen, wie das Polizeirevier Börde mitteilte.

Der Eigentümer versuchte noch, das Feuer selbstständig zu löschen und wurde dabei verletzt. Zwar konnte die gerufene Feuerwehr schließlich gegen den Brand ankämpfen, doch der Schuppen sowie das Wohnmobil und der Carport wurden fast vollständig zerstört. Es entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro.

Laut Polizeiangaben könne eine genaue Brandursache noch nicht genannt werden.