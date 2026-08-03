Über 80.000 Quadratmeter betroffen: Waldbrand hält Feuerwehr in Atem

Bergheim ( Nordrhein-Westfalen ) - Rund 81.500 Quadratmeter brennende Wald-, Wiesen- und Böschungsflächen haben am Sonntag für einen Großeinsatz der Feuerwehr im Rhein-Erft-Kreis gesorgt.

In Bergheim bekämpfte die Feuerwehr einen ausgedehnten Wald- und Vegetationsbrand. © Feuerwehr Bergheim

Das Feuer war den Angaben der Floriansjünger zufolge am Nachmittag im Bereich des Hallerhofs auf der Rückseite der Bahnlinie des RWE entlang der Landstraße 91 zwischen Oberaußem und der Glessener Höhe ausgebrochen. Dann sprangen die Flammen auf die gegenüberliegende Seite in Richtung Quadrath-Ichendorf über.

Demnach zeigten Drohnenbilder zudem, dass rund 81.500 Quadratmeter Wald-, Wiesen- und Böschungsflächen durch das Feuer zerstört worden seien. Mehr als 120 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz.

Nach einem mehrstündigen Großeinsatz konnte der Brand auf der Seite Oberaußen schließlich gegen 21.20 Uhr unter Kontrolle gebracht werden. Auf der gegenüberliegenden Seite dauerten die Löscharbeiten weiter an. Erst gegen 22.15 Uhr konnten auch diese Flammen abschließend gelöscht werden.

Seitdem laufen Aufräumarbeiten an der Einsatzstelle. "Die Nachlöscharbeiten werden noch einige Zeit andauern, um verbliebene Glutnester vollständig abzulöschen", erklärte die Feuerwehr.