Mehrere Schwerverletzte nach dramatischem Brand: Mieter springen aus dem Fenster!

Wuppertal - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wuppertal haben sich am Freitag dramatische Szenen abgespielt: Mieter retteten sich mit einem Sprung aus dem zweiten Stock vor den Flammen, mehrere Menschen wurden schwer verletzt.

Das Feuer war im ersten Obergeschoss des Hauses ausgebrochen. © Florian Schmidt

Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Samstagmorgen berichtete, waren die Kameraden am Abend gegen 19 Uhr zu dem Haus an der Straße Kleiner Werth alarmiert worden und trafen wenig später mit zahlreichen Kräften am Ort des Geschehens ein.

Demnach war das Feuer aus bislang unklarer Ursache im ersten Obergeschoss des Gebäudes ausgebrochen, wobei ein 57-jähriger Bewohner schwere Verletzungen erlitt. Rettungskräfte brachten ihn in eine Spezialklinik, schilderte der Sprecher.

Noch vor Eintreffen der Kräfte waren zwei weitere Personen zudem aus dem zweiten Stockwerk - nach TAG24-Informationen aus einem Fenster - auf eine Grünfläche hinter dem Haus gesprungen, wobei auch sie schwer verletzt wurden und in ein Krankenhaus kamen.

"Darüber hinaus erlitt ein Angehöriger des Rettungsdienstes der Feuerwehr eine Rauchgasintoxikation, die im Krankenhaus behandelt werden musste", hieß es seitens der Kameraden. Fünf weitere Personen wurden leicht verletzt.