Mehrere Verletzte nach Hochhausbrand in Meckenheim

Meckenheim - In Meckenheim südlich von Bonn (Rhein-Sieg-Kreis, NRW ) ist es am Montagabend zu einem Brand in einem siebenstöckigen Hochhaus gekommen. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Im Einsatz waren der Löschzug Meckenheim sowie die Löschgruppen Merl, Altendorf-Ersdorf, Lüftelberg und die Freiwillige Feuerwehr Rheinbach. © Marius Fuhrmann

Wie die Feuerwehr mitteilt, brach das Feuer gegen 17.50 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache im Keller des Mehrfamilienhauses auf der Adendorfer Straße aus.

Demnach habe insbesondere Unrat und Kleidung in Brand gestanden, was dazu führte, dass sich dichter Rauch im gesamten Treppenhaus ausgebreitet hatte.

Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner mussten daher sowohl über das Treppenhaus als auch über eine hinzugerufene Drehleiter gerettet werden.

Insgesamt 20 Personen wurden daraufhin an den Rettungsdienst übergeben, da sie über Atemprobleme durch den eingeatmeten Rauch klagten. Sie mussten nach TAG24-Informationen in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr soll aber nicht bestehen.